Петима са арестувани след разбития от ГДБОП и сръбските служби канал за мигранти ВИДЕО

Петима са арестувани, сред които организатор на престъпната група и двама полицаи, след акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и сръбската Служба за борба с организираната престъпност, съобщиха от ГДБОП във Фейсбук.

Престъпната група е действала по българо-сръбската зелена граница. Иззети са три автомобила, използвани за незаконен трафик, на огнестрелни оръжия и боеприпаси, комуникационно оборудване и пари.

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От Европол пишат във Фейсбук по повод акцията, че мрежите за незаконно превеждане на мигранти се възползват от уязвимото положение на хората, като същевременно реализират значителни престъпни печалби чрез сложни трансгранични операции. Те подчертават, че в Оценката на Европейския съюз за заплахата от тежката и организираната престъпност (EU-SOCTA) 2025, противодействието на тези мрежи изисква устойчиво международно сътрудничество, обмен на разузнавателна информация и координирани оперативни действия отвъд националните граници.