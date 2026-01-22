IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синоптикът Петър Янков: Възможно е февруари да се окаже по-студен от януари

В събота и неделя температурата ще стига до 13 градуса, каза той

22.01.2026 | 11:13 ч. 6

Сняг вали от снощи на много места в България. 

"Снежната покривка днес бързо ще се топи. В София ще натрупат от 3 до 5 см сняг, в Северна България ще бъде около 10 см в края на деня. Новата покривка в планините ще е около 20 см", каза синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин".

Той уточни, че няма условия за навявания. В събота и неделя температурите ще стига 5-13 градуса, в София 8-9 с появата на южен топъл вятър.

Валежите отминават днес, в следващите дни ще има намалена видимост, с отрицателни сутрешни температури, ще има условия за заледяване, през деня видимостта бързо ще се подобрява.

Нов циклон ще донесе поредна порция валежи у нас

В понеделник прогнозата е за дъжд, в планините дъжд и сняг, по северните склонове по пътните настилки ще има условия за заледяване. Във вторник и сряда се очакват дневни температури 5-10 градуса.

"Следващият циклон ще премине в четвъртък, в петък валежите ще бъдат със застудяване - повече сняг ще има в централните части на страната. Бързо ще се затопля, ще има повече слънце в събота, в неделя след разкъсана облачност отново ще премине средиземноморски циклон, предимно с валежи от дъжд", каза още синоптикът в ефира на Bulgaria ON AIR.

В планините ще има валежи предимно от мокър сняг. Има повишена лавинна опасност

"Натрупванията на нов сняг като повърхност са прекъсвания с дни със спирания на валежите.  Ще се получават зони с условия за приплъзване на снежната покривка през следващата седмица. Лавинната опасност ще бъде висока. Трябва да се кара по очертаните писти", посъветва Янков. 

През първия месец на 2026 година времето е по-топло от средното за периода. Доминират средиземноморските циклони.

"Това е зарази затоплянето, в което се намираме. Сега са с 2-3 градуса по-високи температурите от средните климатични. Няма нищо необичайно в това", уточни Петър Янков.

По думите му

възможно е февруари да се окаже по-студен от януари

"Около 3-5 февруари се чакат превалявания от мокър сняг, няма да паднат температурите много. Минималните ще са от -6 до -1, максималните ще са 1-6 градуса", показва прогнозата на синоптика.

