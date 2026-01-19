IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Минус 15° са измерени на Рожен тази сутрин

За Смолянска област е в сила жълт код за опасно студено време

19.01.2026 | 10:10 ч. 3
БГНЕС

На Рожен тази сутрин е измерена минимална температура от минус 15 градуса, по данни на Метеорологичната станция. За Смолянска област днес е в сила жълт код за опасно студено време.

В самия Смолян температурите са се понижили до минус 11,6 градуса, а в Чепеларе термометрите са отчели минус 9,6 градуса.

В Златоград минималната температура е достигнала минус 8 градуса, докато в Девин са измерени минус 7,8 градуса.

Снежната покривка в района на Рожен е около 10 см, предаде "Фокус".

Прогнозата за следващите дни сочи, че във вторник се очакват слаби снеговалежи в югозападните и източните части на страната.

В сряда и четвъртък снеговалежите в Южна България ще се усилят и на места ще бъдат интензивни.

В петък се прогнозира ново, по-чувствително понижение на температурите.

