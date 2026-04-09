IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 10

Днес облачно със слаби валежи, вятърът продължава

Максимални температури между 10° и 15°, в София – около 11°

09.04.2026 | 06:00 ч. Обновена: 09.04.2026 | 06:22 ч.
Снимка БГНЕС

Днес облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на места със слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайните югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, днес ще се понижи и ще се доближи до средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.
Сняг в планините

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.
Облаци и дъжд по морето

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. 

Тагове:

облачно валежи вятър дъжд
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem