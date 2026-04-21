Времето утре: Валежи, на места с гръмотевици

През нощта облачността ще остане значителна, но валежите в повечето места ще отслабнат, в северозападните райони временно ще спрат. Вятърът ще е слаб от северозапад, в източните райони - от изток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Ще започне да се повишава.

Утре облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.



В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 m дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.



През следващите два дни ще е ветровито, с умерен, в четвъртък, главно в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в четвъртък - по-често значителна и все още на отделни места, главно в източната половина от страната и планинските райони ще превали дъжд. В петък вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Минималните температури ще са по-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък максималните ще достигат, в низините ще надхвърлят 20°.