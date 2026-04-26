Какво време ни очаква през новата седмица

През нощта главно над североизточната половина от страната ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него ще нахлува студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София - около 5°, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в Югозападна България малко по-високи, а в София - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с развитие на купеста облачност главно над Западните Родопи, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 18° и 23°, а минималните – между 2° и 7°. В сряда в западната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух, докато в Източна България ще се задържи от югоизток – умерен и временно силен.

Облачността ще се увеличи и на много места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. / БТА