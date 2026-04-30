НИМХ: Обявен е оранжев код за валежи в 10 области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи от дъжд в 18 области от страната, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали предупреждението е от втора степен - оранжев код, като на места сумарните количества на валежите ще бъдат между 35 и 65 литра на квадратен метър.

В областите Кюстендил, Перник, София-град, Плевен, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Хасково предупреждението е от първа степен - жълт код, със сумарни количества на валежите между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Днес ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд. На места в Югозападна България, в Рило-родопската област и в Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен североизточен вятър.

Максималните температури днес ще са от 8-10 градуса в Северна България до 14-16 градуса на места в Южна България. В София максималната температура ще е около 10 градуса.