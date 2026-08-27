Акция в Старозагорско: Иззеха близо 250 грама марихуана

Близо 250 грама марихуана са иззети при полицейска акция в старозагорското село Петрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

При операция срещу разпространението на наркотици криминалисти са претърсили къща, обитавана от 37-годишен мъж.

В имота е открита суха зелена тревиста маса, като последвалата експертиза е потвърдила, че става дума за марихуана с общо тегло близо 250 грама.

Мъжът е криминално проявен и осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа.

Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

По-рано през август при други полицейски акции в Старозагорско бяха открити близо седем килограма марихуана и растения от рода на конопа, пише БТА.