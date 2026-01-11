Няма планове за удължаване на паралелното използване на лева с еврото

Прогнозите, че ще катастрофира въвеждането на еврото в България, не се сбъднаха, тръгваме много добре. Това каза пред БНР Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото и категорично подчерта:

"Няма идея за удължаване на срока, в който ще се използва лева, паралелно с еврото. Ние изпълняваме закона, а той разпорежда срокът да е един месец - до 31 януари. Не виждам никаква причина да бъде удължаван, тъй като процесът върви много добре. Само след около 10 дни паричната маса от левове ще е много малка. Системата се справи много добре. ... 46% от паричната маса вече е в БНБ. Доста добре вървят нещата. Смело бих казал, че по-добре вървим от Хърватия. ... Големите търговски фирми, не само веригите за хранителни стоки, повсеместно понесоха най-сериозния тласък в началото, тъй като подпомогнаха банковата система в този процес. Сериозният бизнес в България се отнесе много отговорно, благодаря и на дейността на банките, затова виждаме и тези резултати".

Той допълни, че мястото на страната ни е в Европа и твърдения, че ще се връща лева след месец, са заблуди и митологеми:

"Не сме си купили фабрика на 8 септември, влизайки сега в еврозоната, както говорят някои. Икономики като тези на страните в еврозоната не е лесно да паднат. По-добрата позиция е да избереш там, където има повече икономическа и финансова сила, отколкото да останеш сам в бурните ветрове на новата геополитическа обстановка".

Около 7% са нарушенията от извършените проверки, съобщи Иванов и коментира:

"Резултатите от проверките показват, че много малка част от хората, от фирмите, от различните браншове не са възприели идеята за еврото и са решили да нарушават закона".

При основните хранителни продукти няма проблем с цените след въвеждането на еврото, изтъкна още Владимир Иванов, който е и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата.

"Цените се движат от пазарни фактори. Потребителската кошница е толкова, колкото е в същия момент на миналата година - 51 евро. Това са данни, които показват, че имаме стабилен пазар, а мъничко инфлация е неизбежна, няма как да не се случи".

Не ми е известно да има промяна в банковите лихви, каза Иванов, но уточни, че не е следен този показател от Координационния център.