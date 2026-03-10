Протест в София: граждани искат оставката на Борислав Сарафов

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Демонстрацията е организирана от инициативата „Правосъдие за всеки“ под мотото „СарафOFF, уволнен си!“.

В района е засилено полицейското присъствие, а движението на автомобили е ограничено.

Според организаторите в правова държава временната власт не бива да се превръща в постоянна. Те твърдят, че мнозинството във Висшия съдебен съвет се опитва чрез процедурни ходове да запази Сарафов на поста изпълняващ функциите главен прокурор въпреки законовите ограничения.

Адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“ заяви пред медиите, че Прокурорската колегия на ВСС не взема самостоятелни решения, а изпълнява политически поръчки. По думите му общественото напрежение все още не е достигнало степен, при която Сарафов да стане политически неудобен и да бъде отстранен.

Очаква се утре Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да проведе заседание, на което да обсъди определянето на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.