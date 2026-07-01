България не прави мащабни ремонти на пътя, а кърпи дупки - пари за там трябват, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".

"Веднъж дадена социална услуга, няма как да бъде съкратена - трябва да внимаваме. Помощта трябва да бъде таргетирана и да отива при тези, които имат нужда от нея. Ако имаше бомби от кабинета "Желязков", щеше да се чуе още в кабинета "Гюров", каза още Христов. "Подкрепих предложението за това майките, които се връщат по-рано на работа, да получават 100% обезщетение. Търсим възможност да привлечем опитните кадри част по-скоро да се върнат на работа и от друга страна даваме възможност на майките да се развиват. Обезщетението за втората година да е 70% също е много важно. Майчинството за първата година е свързано с осигурителната система. Ако бъдат удовлетворени исканията на майките, това е крачка напред. При тази демографска криза всичко, което е в полза на майката, трябва да бъде направено. Тези 100 дни, които се дават на всяко правителство, не са изминали - полза от скандали в парламента няма. Минали сме през много трудности и продължаваме да бъдем толерантни", добави той за Bulgaria ON AIR.

По думите му, влизаме в процедура на свръхдефицит и ако продължаваме така, ще натрупаме дълг, който ще ни вкара в процедурата по надскачане на лимита.

"Асен Василев отвори кутията на Пандора. Трупането на дългове води до 1 млрд. евро лихви годишно. Подкрепяме всичко, което е полезно за българските граждани, стига да не е антипазарно. Не можем да продължим с този проточил се Висш съдебен съвет, трябва нов. Ако се наложи ще подкрепим "Прогресивна България", изтъкна Христов.

Христов уточни, че специалният управител на "Лукойл" не е съобщил, че има запор над рафинерията.

"За Демерджиев тепърва ще прегледаме фактите и ще решим", добави той.