Руски войник е умишлено взривен от дрон на Путин, опитал се е да се предаде

Руски войник е бил убит при умишлена атака от един от дроновете на Владимир Путин, след като е бил забелязан да се опитва да се предаде. В шокиращi кадри, споделени в Telegram, войникът може да се види в мерника на нещо, което изглежда като камера за въздушно наблюдение, докато върви по пътя.

Руски войник се е опитал се да се предаде на украинските сили в Южна Украйна, когато дронът го поразява.

В един момент той сякаш вдига ръце и се обръща, за да продължи по пътя, но само миг по-късно е ударен от предмет, което води до огромна експлозия. След като огънят утихва, от безжизненото тяло на целта се вижда дим.

Украинските отбранителни сили на юг заявиха, че войникът е "осъзнал безнадеждността“ да продължи да се бие и е оставял оръжието си, когато руски дрон е пуснал експлозиви върху него, убивайки го на място.

"Вместо да позволи на военнослужещия си да оцелее, операторът на вражеския дрон е пуснал взривно вещество върху него, слагайки край на живота на войника, който се е опитвал да се предаде", се казва в Telegram канала на украинското командване.

"Този ​​инцидент е поредно доказателство, че врагът не цени живота дори на собствените си войници и е готов на жестоки действия, за да скрие проявите на нежелание за бой сред своя персонал", се казва още в публикацията.

Украинските медии съобщават, че подобни инциденти са се случвали и преди и твърдят, че Русия използва дронове, за да спре войниците си да дезертират. Украинското военно разузнаване изчислява, че над 25 хиляди руски войници са дезертирали от края на 2024 година.

По-рано тази година беше съобщено, че руски командир е инструктирал войниците си да убиват собствените си мъже, които се опитват да избягат от фронтовата линия. Украинското военно разузнаване заяви, че е прихванало телефонен разговор, в който служителят е дал командата.

"Няма начин за отстъпление, няма начин! Никой не се оттегля никъде; всички стоят на позицията си. Ако някой избяга, застреляйте го", гласи заповедта.

"Ще го кажа отново, гадняри: ако някой избяга, просто го застреляйте.“

Агенцията съобщи, че разговорът е проведен от Донецка област.

Американски служители също така предупредиха, че цели части са заплашвани със смърт, ако се опитат да се оттеглят.

Украински източници твърдят, че малтретирането на руски войници е ключов фактор, водещ до масови капитулации.

Миналата седмица беше съобщено, че украинските сили са открили четирима руски войници, оковани с белезници за дърво и оставени да умрат близо до Лиман, след като са отказали да изпълнят заповеди. Подобни кадри от миналата година показват как персоналът е бил връзван и бит с камшик.

Твърди се, че са били изоставени от военните си командири без храна и вода, след като са отказали да настъпят в Украйна, след като тяхното подразделение е било убито при опит за превземане на територия.

През юни група от хората на Путин, сражаващи се в Курск, се предали на украинските парашутисти, казвайки им, че "злоупотребата в частите е по-лоша от плен“, според украинските Въздушно-десантни сили.

"В частите си на територията на Руската федерация, те са били подложени на нечовешко отношение, психологически натиск и заплахи", според публикация в социалните мрежи.

Според разследване на The Insider от миналата година Русия е използвала "наказателни отряди“, за да отделя войници, за които е установено, че злоупотребяват с алкохол или отказват да изпълняват заповеди.

След това те били подложени на редица малтретирания, включително побоища и натикване в "затворнически ями“.

Войниците също така заявиха, че "бариерни войски се използват, за да им се попречи да напуснат фронтовата линия“.

Миналата година, през август, украинската армия заяви, че е приела капитулацията на 102 руски военнослужещи и заяви, че това е най-голямата капитулация на една група от началото на войната през 2022 г.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от войната, след като Путин удари няколко града през нощта, убивайки шестима души, включително две деца.

Това се случва, след като американският лидер Доналд Тръмп отхвърли молбите на Зеленски за ракети "Томахоук“ на срещата им на върха в Белия дом миналия петък.