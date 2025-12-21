Зеленски сигурен: С поскрепата на Тръмп можем да спечелим войната

Президентът Володимир Зеленски отново призова президента на САЩ Доналд Тръмп да вземе активно участие в преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна, тъй като несигурността около съдбата на продължаващите мирни преговори, водени от САЩ, продължава да расте.

"Вярвам, че такава сила съществува в Съединените щати и в президента Тръмп и вярвам, че не бива да търсим алтернатива на Съединените щати, защото всички алтернативи са несигурни относно това дали могат (да прекратят войната)“, каза Зеленски пред репортери.

В продължение на месеци администрацията на Тръмп води разговори на високо ниво за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Докато Киев прави отстъпки, руският президент Владимир Путин до голяма степен не се колебае в максималистичните си искания за установяване на мир.

Зеленски, поставяйки под въпрос способностите и влиянието на други страни да служат като основен преговарящ, продължи.

"Кой друг (може ефективно да установи мир)? Може би представители на Близкия изток. Но аз все още вярвам, че Съединените щати имат по-големи шансове. Кой друг? Европа - "Коалиция на желаещите", която е Европа плюс нашите приятели от Канада и Япония, но всички те ще бъдат на масата за преговори по един или друг начин. И може би Китай също би могъл, но ясно не виждаме желание от Китай да сложи край на тази война“, добави президентът.

Нов кръг от прегoвори

Коментарите на Зеленски идват, след като украинска делегация, водена от Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, се срещна с американски и европейски представители в САЩ на 19 декември за нов кръг от преговори.

Преговорите продължиха, тъй като администрацията на Тръмп увеличи натиска върху Киев да обмисли териториалните отстъпки като част от по-широки усилия за прекратяване на войната.

В допълнителни коментари пред репортери на 20 декември Зеленски посочи трите най-важни въпроса, по които има разногласия относно пътя напред в преговорите.

"Най-трудните въпроси бяха и остават териториите на Украйна. Следващата е Запорожката атомна електроцентрала, нашата ЗАЕЦ. Третият въпрос са парите за реконструкция“, каза президентът.

Москва продължава да търси големи териториални отстъпки, включително отказ на Украйна от целия регион Донбас, обхващащ както окупираните от Русия територии, така и райони, все още държани от украинските сили.

В разговор с журналисти на миналата седмица Зеленски потвърди позицията на Киев, заявявайки, че украинските войски няма да се изтеглят от обсадената Донецка област.

САЩ също така предложиха контролираната от Украйна Донецка област да стане "свободна икономическа зона“, която остава под властта на Киев, но от която ще се изтеглят украинските военни, каза Зеленски на 20 декември.

"Сигурни сме, че руската армия ще иска да влезе на нашата територия всеки момент, което е основно това, което прави през всичките тези години на агресия. Ето защо не може да бъде. Ако искате да изтеглите войските си отнякъде, винаги се предприемат същите огледални стъпки."Ако ние изтеглим пет километра, те също ще изтеглят пет километра“, каза Зеленски, отхвърляйки предложението.

По-малко компромиси, по-малко диалог

"Най-добрият и честен вариант е да останем там, където сме. По-малко компромиси и по-малко диалог. Ако се повдигне въпросът за "свободна икономическа зона“, казах на партньорите си: Извинявам се, но народът на Украйна ще реши“, добави Зеленски.

Въпросите около предложеното разделяне на контрола между Украйна и Русия върху окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала бяха подложени на критики, като няколко експерти заявиха пред Kyiv Independent, че споделеният контрол би бил практически невъзможен в сегашното състояние на централата.

Централната централа, законно собственост на украинското държавно предприятие "Енергоатом“, ще се нуждае от сложни модификации, за да се раздели електрозахранването между две несинхронизирани мрежи: европейската мрежа, към която Украйна е свързана, и руската мрежа. Необходимите промени биха представлявали риск за сигурността, като дестабилизират електрозахранването, каза пред Kyiv Independent Ян Ванде Путе, ядрен експерт от "Грийнпийс Украйна“.

Няколко американски служители вече заявиха, че мирните преговори изглежда са към своя край, сравнявайки преговорите с последния етап от настъплението на бойното поле.

Междувременно Зеленски заяви, че Вашингтон е предложил тристранни разговори между делегации от САЩ, Украйна и Русия, отбелязвайки, че вярва, че съществен напредък към прекратяване на войната на Русия не може да бъде постигнат в този формат, но че това би могло да доведе до резултати, включително размяна на затворници или да постави основите за по-важни разговори.