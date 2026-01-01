Край на войната? Мирът на 90 процента е вече готов според Зеленски

Мирно споразумение за край на водената от Русия война в Украйна е 90 процента готово, обяви украинският президент Володимир Зеленски в новогодишното си видеообръщение към нацията, излъчено точно преди полунощ, предадоха Ройтерс и Франс прес.
Той отбеляза, че резултатът от седмици на дипломация, в която водещи са били САЩ - включително неговите разговори през изминалия уикенд с американския президент Доналд Тръмп във Флорида - е мирно споразумение, което е в почти завършен вид.
"Мирно споразумение е 90 процента готово. Остават 10 процента. Тези 10 процента съдържат всичко, това са 10-те процента, които ще решат съдбата на мира, съдбата на Украйна и Европа и как хората ще живеят", посочи държавният глава.
Киев иска картата да бъде замразена според настоящите фронтови линии и отхвърли руските искания за пълно изтегляне на украинските сили от района на Донбас, акцентира Ройтерс.
"Някой вярва ли им още? За жалост - да", заяви той от кабинета си, седнал пред коледната елха. "Защото твърде често истината се избягва и се нарича дипломация това, което всъщност са "лъжи", предрешени в делови костюми", обърна внимание Зеленски.
Той добави, че няма да подпише "уязвимо" споразумение, което само ще удължи войната.
"Какво иска Украйна? Мир? Да. На всяка цена? Не. Ние искаме край на войната, но не и край на Украйна", каза президентът.
"Изтощени ли сме? Много. Означава ли това, че сме готови да се предадем? Всеки, който мисли това, е в голяма грешка", посочи Зеленски.
Той подчерта, че всеки подпис, "сложен под уязвимо споразумение, само подхранва войната".
"Ще сложа подписа си под стабилно споразумение. И точно за това сега става въпрос във всяка една среща, във всеки телефонен разговор, във всяко решение", отбеляза украинският президент.
По-рано през деня той поздрави сънародниците си в социалната мрежа "Фейсбук", предаде Укринформ.
"Отминава още една година, белязана от много отдаденост и упоритост, от принципността и всекидневните усилия на украинците", написа Зеленски.
Според него тази година е била възможна благодарение на защитниците на Украйна – "тези, които се бориха не само за Украйна, но и за всички, които ценят свободата и доблестта".
"Заедно вървим напред с това, което ни дава сили: опит и памет, посланията за принадлежност, надежда и вяра. Носим със себе си способността си за колективни действия и нашата човечност – това, което устоява на всички изпитания. Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем. Честита Нова година, скъпи украинци!", написа Зеленски във "Фейсбук".