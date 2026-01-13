Русия праща африканци на самоубийствени мисии на фронта

Русия използва африканците като "месо за месомелачката“, като ги подмамва да се включат във войната в Украйна, заяви посланикът на Киев в Южна Африка.

Смята се, че хиляди африканци са били примамени на фронтовата линия, или под фалшив претекст, или с обещания за високи заплати, в операция на Москва за заместване на тежките жертви в собствените ѝ редици.

Олександър Шерба заяви пред The ​​Telegraph, че неотдавнашен скандал, при който членове на южноафриканска политическа партия с тесни връзки с Москва са били принудени да се бият, показва, че Кремъл не се интересува от своите съюзници.

"Може да има всякакви офанзиви за очарование на африканския континент, но щом африканец дойде в тази война, той просто става месо за месо за месомелачката", каза в интервю в украинското посолство в Претория посланикът.

Шерба добави, че скандалът показва, че Русия "гледа на Африка през имперските очи“.

Няколко африкански държави наскоро предупредиха срещу измами, обещаващи възможности за работа и обучение в Русия, които вместо това изпращат кандидатите да се бият и да умрат.

Предупреждението на посланика дойде, след като в интернет се появиха редица видеоклипове, които изглежда показват как руски офицери малтретират африкански войници.

Един показва африкански наемник с прикрепена към гърдите му противопехотна мина, качен през окоп под дулото на пистолет и заповядан да щурмува украински позиции.

Руският войник, използвайки расистки обиди, казва на новобранеца, че е използван като „отварачка за консерви“, за да тича през гората и да се взриви, за да "отвори“ вражески бункер.

Друг видеоклип, публикуван в неделя, твърди, че показва група нови африкански наемници в заснежена гора, които пеят песни на собствения си език. Руският войник, който заснема, казва: "Вижте колко много войници за еднократна употреба има“.

A Russian soldier films a large detachment of African mercenaries recruited to wage war against Ukraine. Behind their backs, he comments in Russian that they are essentially disposable cannon fodder: "Look how many disposables are here." pic.twitter.com/yBDE6jnypS — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 11, 2026

Смеейки се на оптимистично настроените войници, той добавя: "те ще пеят различно“, след като бъдат разположени на фронта.

Южна Африка е завладяна от случая със 17 мъже, за които се твърди, че са били привлечени в Русия за обучение за бодигардове от Дудузиле Зума-Самбула, дъщеря на опозорения бивш президент Джейкъб Зума.

Мъжете казали пред репортери, че са си мислили, че след това ще се върнат на работа в звеното за защита на партията на Зума.

Вместо това те са били принудени да подпишат армейски договори, изпратени на фронтовата линия и все още остават там, въпреки че бившият президент, който има близки отношения с Русия, е молил Москва да им помогне.

Зума-Самбула настоява, че е смятала, че мъжете са преминавали само небойно паравоенно обучение.

43-годишната жена, която е депутат от партията на баща си и често е говорила в подкрепа на Владимир Путин, заяви, че е била измамена и никога не е възнамерявала да вербува някого за бойни действия или наемническа дейност.

Писмо, за което се твърди, че е от Зума до Андрей Белоусов, руския министър на отбраната, твърди, че мъжете са били "подведени“ и са подписали договори при "очевидно подвеждащи обстоятелства“.

Няма данни, че Зума е бил наясно или е участвал в какъвто и да е опит за подвеждане на мъжете.

"Цялата сага за членовете на семейството на Зума, ако сагата е вярна и изглежда така, е просто доказателство за това как Русия в крайна сметка не цени африканците. Дори тези, които са отдадени на Русия, дори тези, които обичат Русия, в крайна сметка те все още могат да се окажат като месо в месомелачка", казва в интервюто си Шерба.

Докато бедните руснаци съставляват по-голямата част от силите на Путин, Украйна изчислява, че до 1400 африканци служат на фронтовата линия. Смята се, че стотици други са загинали.

Африкански новобранци

Смята се, че някои африкански новобранци са знаели в какво се забъркват, докато други са били подлъгани с предложения за работа и стипендии. Борбата за чужда армия е незаконна според южноафриканското законодателство.

Найроби тази година започна разследване за трафик на кенийци за бой, след като украинските войски заловиха Еванс Кибет, бегач на дълги разстояния, който заяви, че е бил подведен да отиде в Русия за демонстративно състезание.

Кенийското правителство вече е открило най-малко 82 граждани, въвлечени във войната в Украйна.

Във видеоклип, публикуван тази седмица от украинските военни, угандийски военнопленник на име Ричард Аканторан заяви, че е взел банков заем, за да пътува до Русия, след като му е била обещана работа в супермаркет.

Друга типична история е случаят с Ричард Кану, който е служил в армията на Сиера Леоне повече от 10 години, преди да потърси работа в Санкт Петербург.

Той каза, че е кандидатствал за работа, като е подписал някои документи на руски език, но не е осъзнал, че е подписал договор за присъединяване към руската армия, докато не е пристигнал в база в Ростов на Дон, точно извън Украйна. Сега той е военнопленник.

Дипломация по време на война

Украйна се опитва да увеличи дипломатическото си влияние в Африка, но се сблъсква с десетилетия умело изграждане на руско влияние. В началото на инвазията на Путин много държави на континента отказаха да осъдят агресията или да гласуват срещу Русия в Организацията на обединените нации.

Шерба каза, че това е така, защото малцина в Африка са очаквали Украйна да оцелее.

"Целият свят, не само Африка, смяташе, че Украйна няма шанс. Планът на руснаците беше да превземат Киев за три дни и цяла Украйна в рамките на 15 дни", споделя дипломатът.