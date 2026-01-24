Киев иска да произвежда 40 000 дрона-прехващачи на месец

Зад 40 000 дрона-прехващачи, очаквани от украинската армия през януари, се крие безпрецедентна програма за стимулиране. Преди няколко месеца Киев стартира програма за отбранителни компании, насочена към стимулиране на разработването на тези малки дронове, способни да неутрализират атаки.

Украинското правителство е отделило значителни ресурси: за всеки руски дрон "Шахед“, унищожен от тяхната технология, водещите компании в индустрията получават възнаграждение от 17 000 евро. На 20 януари новият министър на отбраната Михайло Федоров похвали достойнствата на тази стратегия. "По онова време никой не вярваше в нея. Но до края на месеца 40 000 прехващачи трябва да бъдат доставени на армията,“ каза Федоров. За да се справи с хроничния недостиг на боеприпаси, Украйна дори разширява предлагането си, като кани компании от цял ​​свят – но предимно такива от страните от НАТО – да тестват продуктите си директно на бойното поле. Според Михаил Федоров, програмата досега е фокусирана върху Черниговска област, разположена между Киев и Беларус - стратегически коридор, където са чести удари на „Шахед“. Изстрелвани от руската граница, далекобойните дронове прелитат над Чернигов, за да достигнат столицата, съобщава "Бизнес инсайдър".

Руските войскови операции не се ограничават само с дронове "Шахед“. Москва използва широко и дронове "Геран“, много подобни самолети, способни да летят на височина от близо два километра и да достигат скорост от 200 км/ч. Ефективността на дронове-прехващачи е демонстрирана и срещу тези самолети. Според министъра на отбраната, украинската армия се интересува от прехващачи от почти година. Технологиите са се развили значително от 2025 г. насам: водещите отбранителни контрагенти на страната все още са тествали своите модели през първото тримесечие. Днес фазата на прототипиране е приключила: фокусът е върху увеличаване на производствените темпове, като крайната цел е масово производство.

С 40 000 произведени дрона- прехващачи на месец, Киев ще може да разполага над 1000 на ден, достигайки целта, поставена от президента Володимир Зеленски. На 19 януари той повтори, че страната му вече е способна да поддържа този темп на производство. „Но това не е достатъчно. Честно казано, имаме твърде много нови дронове в сравнение с броя на наличните оператори“, каза още Зеленски.

Предизвикателството сега е да се намери персонал, който да пилотира тези машини. Следващата стъпка: набиране, обучение и разполагане на повече военен персонал, способен да управлява тези превозни средства. Михайло Федоров и украинският главнокомандващ Александър Сирски са определили това като приоритет: и двамата служители обещават да се справят с това ново предизвикателство незабавно, пише БГНЕС.