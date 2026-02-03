Руските сили, след като разчистиха района край Придорожне, започнаха настъпление срещу град Запорожие в Запорожка област. Това съобщи военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

"Според моя информация, в Придорожне вече е завършена операция по разчистване и се извършва настъпление в западна посока – към ключовото за нас селище Запорожие", каза той пред руската държавна агенция, пише Труд.

Марочко уточни, че освобождението на Придорожне ще позволи на руската армия да отреже групировката на украинските въоръжени сили в Орехово, което от своя страна ще позволи настъпление към Запорожие.

"Бих искал също да отбележа, че тук има някои пропуски в отбраната на противника. Има многократни съобщения за неразрешено изоставяне на позиции, което означава, че украинските бойци бягат от линията на съприкосновение. А задържането им тук е изключително трудно, тъй като в някои райони отбранителната линия е сито, което нашите войски много умело експлоатират", отбеляза военният експерт.

Руското министерство на отбраната съобщи за освобождаването на Придорожне в Запорожка област на 2 февруари.