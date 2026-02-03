Часове след руската атака Рюте на изненадващо посещение в Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е на посещение в Киев само часове след като Русия извърши най-мащабната си атака с дронове и ракети от началото на годината.
Украинският президент Володимир Зеленски публикува видео, на което двамата поднасят цветя пред мемориал в центъра на Киев в памет на загиналите войници при руската инвазия.
Заедно със Зеленски Рюте почете паметта на загиналите защитници на Украйна.
"Вечна чест на нашите воини. Вечна благодарност за тяхната жертва и за защитата на страната. Наш дълг е да пазим паметта на нашите паднали герои", написа Зеленски към клипчето, публикувано в Х.
Maidan Nezalezhnosti. The People’s Memorial of National Remembrance. A memorial honoring our heroes, warriors, our people who defended Ukraine against the enemy, fought, and made the ultimate sacrifice in this war.
Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we honored the memory of… pic.twitter.com/ugWsJChlAV— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
Рюте говори и на заседание на Върховната рада, парламента на Украйна, добавя Kyiv Independent.
After an all-night night Russian missile and drone attack on Ukraine’s civilian population, NATO's Mark Rutte stands in Ukrainian Parliament. pic.twitter.com/Cmm7VZYcxc— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 3, 2026
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.