Часове след руската атака Рюте на изненадващо посещение в Киев

Генералният секретар говори и на заседание на Върховната рада

03.02.2026 | 13:00 ч. 11
EPA/БГНЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е на посещение в Киев само часове след като Русия извърши най-мащабната си атака с дронове и ракети от началото на годината.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува видео, на което двамата поднасят цветя пред мемориал в центъра на Киев в памет на загиналите войници при руската инвазия.

Заедно със Зеленски Рюте почете паметта на загиналите защитници на Украйна.

"Вечна чест на нашите воини. Вечна благодарност за тяхната жертва и за защитата на страната. Наш дълг е да пазим паметта на нашите паднали герои", написа Зеленски към клипчето, публикувано в Х.

Рюте говори и на заседание на Върховната рада, парламента на Украйна, добавя Kyiv Independent.

 

 

Тагове:

Марк Рюте генерален секретар НАТО Киев посещение Володимир Зеленски Върховната рада
Войната в Украйна
