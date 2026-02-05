IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Около 55 000 украински военни са убити от началото на войната

Има и голям брой, които се смятат за изчезнали

05.02.2026 | 07:15 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, които са били убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.

"В Украйна официалният брой на военнослужещите, убити на бойното поле, независимо дали става въпрос за кадрови или мобилизирани, е 55 000“, каза украинският лидер в предварително записано интервю за "Франс 2“, което бе излъчено в сряда.

"Има и голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали", добави той. /БТА

Тагове:

зеленски войната 55 000 убити
