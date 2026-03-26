Украйна е отвоювала още едно село в Днепропетровска област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха, че са отвоювали напълно село Березове в източната Днепропетровска област. Информацията не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от руска страна, съобщава Укринформ.

Березове се намира в най-югоизточната част на Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област.

Русия обяви, че е превзела това село, през септември миналата година. По онова време нейната армия напредваше в района.

Сега обаче Украйна твърди, че провежда там контраофанзива, като ВСУ са си върнали през последните седмици стотици квадратни километри територия в Днепропетровска област.

Русия не е обявявала този украински регион за анексиран, за разлика от съседните Донецка и Запорожка област.

По-рано днес Генералният щаб на ВСУ съобщи, че от началото на деня до 16:00 ч. руската армия е атакувала украински позиции 59 пъти. Врагът е бил най-активен на Константиновското и Покровското направление в източната Донецска област.

Руската армия напредва бавно, но методично в този регион, от който твърди, че е превзела над 80%. Нейното искане Украйна да изтегли войските си от останалата част от Донецка област е един от основните препъникамъни в мирните преговори, които Киев и Москва водят с посредничеството на

Вашингтон, като според украинския президент Володимир Зеленски то е подкрепяно от САЩ като условие, за да даде гаранции за сигурността на страната му.

Според геолокационни карти, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руските въоръжени сили са в южните покрайнини на Константиновка и се намират на по няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск. / БТА