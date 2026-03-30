Зеленски призовава Русия и САЩ да възобновят преговорите

Преговорите за мир между Русия и Украйна, посредничени от САЩ, не са стигнали до задънена улица, заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на въпрос на Kyiv Independent, твърдейки, че преговорите просто са отложени.

Коментарите идват в момент, когато дипломацията изглежда е в застой, като САЩ сега са фокусирани върху войната в Иран и няма насрочени нови преговори между Киев, Москва и Вашингтон.

Въпреки паузата, Зеленски се стреми да проектира инерция, дори когато фундаментални разногласия – особено по отношение на територията – остават нерешени.

"Тристранната среща трябва да се проведе, но тя несъмнено се отлага, защото САЩ в момента са фокусирани върху Иран“, каза Зеленски за потенциален следващ кръг от преговори.

"Не мисля, че сме стигнали до задънена улица. Трябва да организираме тристранна среща и да продължим по дипломатическия път", добави украинският президент.

Украйна твърди, че замразяването на настоящата фронтова линия представлява най-реалистичната основа за прекратяване на огъня. Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от части от Донбас като предварително условие за всяко споразумение - искане, което Киев отхвърли.

В същото време САЩ посочиха, че са готови да предоставят гаранции за сигурност на Украйна само след постигане на всеобхватно мирно споразумение - ефективно обвързвайки тези ангажименти с разрешаването на териториалния спор, включително въпроса за Донбас.

Последният кръг от тристранни преговори с участието на Украйна, Русия и САЩ се проведе на 16 февруари. Последваща среща, планирана за края на февруари - по-късно пренасрочена за началото на март - беше отложена малко преди Вашингтон да започне удари срещу Иран.

Зеленски заяви, че Русия е посочила, че не е готова да се срещне в САЩ и вместо това е предложила алтернативни места като Турция или Швейцария преди няколко седмици.

"Готови сме да подкрепим среща в Швейцария, в Турция или където и да са подготвени нашите партньори“, каза Зеленски, добавяйки, че Вашингтон е сигнализирал, че екипът му за преговори ще остане в САЩ засега.

Украинският лидер отбеляза, че "топката сега е в полето както на Съединените щати, така и на Русия“, предполагайки, че Киев чака действия от другите две партии.

"Днес сме много по-силни, отколкото бяхме през последните шест месеца", каза още Зеленски.