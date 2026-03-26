Зеленски на изненадваща визита в Саудитска Арабия за "важни срещи“

Подкрепяме тези, които са готови да работят за нас, каза още лидерът

26.03.2026 | 18:34 ч. Обновена: 26.03.2026 | 18:37 ч. 10
Reuters

Президентът Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия за срещи на високо ниво, обяви той в социалните мрежи.

"Пристигнах в Саудитска Арабия. Насрочени са важни срещи“, каза Зеленски в социалната мрежа X при пристигането си.

"Оценяваме подкрепата и подкрепяме тези, които са готови да работят с нас, за да гарантират сигурността", каза още украинският лидер, цитиран от украинските медии.

Визитата идва, след като Зеленски заяви, че украински експерти помагат на партньорите от Близкия изток – включително Саудитска Арабия – за укрепване на защитата от дронове на фона на регионален конфликт с Иран.

Очаква се двете страни да подпишат споразумение за “сътрудничество в сигурността - по-специално за защита на въздушното пространство“, съобщи високопоставен източник пред AFP пожелал анонимност. Подробности за съдържанието на документа не се разкриват.

Киев се стреми да използва опита си в противодействието на руски дронове, за да подпомогне държавите от региона, които също са обект на атаки с ирански дронове “Шахед“ - същия тип, използван от Русия срещу Украйна.

По данни на Зеленски над 200 украински експерти по борба с дронове вече са изпратени в няколко държави от Близкия изток, включително Саудитска Арабия, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран предизвикаха ответни атаки от страна на Техеран.

Украйна предлага комбинация от по-евтини средства за противодействие на дронове – включително прехващачи, системи за електронно заглушаване и противовъздушни оръдия - като ефективно решение за защита на въздушното пространство.

Киев предлага и обмен - предоставяне на тези технологии срещу по-скъпите ракети за противовъздушна отбрана, които държавите от Залива използват срещу иранските атаки, тъй като Украйна има нужда от повече такива ракети за защита срещу руски удари.

Миналата година Саудитска Арабия беше домакин на отделни преговори с участието на представители на САЩ, Украйна и Русия в опит да се намери решение на конфликта, започнал с руската инвазия през февруари 2022 г.

 

