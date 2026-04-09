Зеленски: САЩ игнорират доказателствата, че Русия помага на Иран

Украинският президент Володимир Зеленски взе участие в подкаста “Останалото е политика”. В интервю за Алистър Кембъл лидерът каза, че САЩ са игнорирали убедителни доказателства, че Русия помага на Иран да атакува американски бази в Близкия изток, защото “се доверява“ на Владимир Путин.

По време на участието си в подкаста Зеленски каза още, че се е опитал да привлече вниманието на Белия дом към тясното сътрудничество между Москва и Техеран.

Той каза, че руски военни сателити са фотографирали критични обекти на енергийната инфраструктура в държавите от Персийския залив и в Израел, както и местоположението на американските военни бази в региона. Кремъл е предал подробности и изображения на иранския режим, каза Зеленски, за да улесни атаките му.

“Казах това публично. Чухме ли реакция от САЩ към Русия, че трябва да го спрат?“, попита риторично Зеленски и добави: “Проблемът е, че те се доверяват на Путин. Жалко е”.

Кой разбира Путин най-добре?

Зеленски заяви, че екипът на Доналд Тръмп не е успял "наистина да разбере детайлите на това, което Русия иска“.

На въпроса защо е така, той отговори, че двамата преговарящи на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер – са "прекарали твърде много време“ с Путин и неговите висши служители Преговарящото дуо на Тръмп пътува до Москва пет пъти миналата година, но все още посещение в Киев няма.

Администрацията на Тръмп оказва натиск върху Украйна да отстъпи източния си регион Донбас, арена на интензивни боеве. Путин намекна, че ще се съгласи на прекратяване на огъня, ако Украйна се откаже от територията, пише The Guardian.

Зеленски каза, че разбира по-добре психологията на руския лидер и действителните военни цели от Белия дом. Украинският президент заяви, че Путин няма да спре, ако получи Донбас, и ще се опита да завземе регионалните столици Днепър и Харков.

"Трябва да признаем, че американците отчасти чувстват, че [Донбас] не е нищо за нас. Те не искат да признаят, че Путин ще ги лъже и че може да продължи окупацията дори след подобни стъпки. Американците са сигурни, че могат да се доверят на Путин", каза в подкаста Зеленски.

Изборите в Унгария, бъдещето на ЕС

Лидерът определи пътуването на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс до Будапеща във вторник и сряда, за да проведе кампания за президента на Унгария Виктор Орбан, като "неполезно“.

Въпреки спекилациите за намеса, самият Ванс на няколко пъти подчерта, че няма намерение да се намесва, а "унгарският народ сам трябва да реши коя партия да подкрепи".

Зеленски също така предположи, че Европа трябва да увеличи максимално силата си в момент, когато САЩ заплашват да се оттеглят от НАТО. ЕС трябва да обедини сили с Украйна, Обединеното кралство, Турция и Норвегия, каза украинският президент, за да създаде военен блок, достатъчно голям, за да възпре Русия.

"Без Украйна и Турция Европа няма да има подобна армия, каквато има Русия. С Украйна, Турция, Норвегия и Обединеното кралство ще контролирате сигурността по моретата, а не по едно море“, каза Зеленски и добави, че е сигурен, че Киев един ден ще се присъедини към ЕС.