Русия не спазва великденското прекратяване на огъня

Русия продължава да нанася удари с дронове по украински позиции въпреки влязлото в сила този следобед великденско примирие, обявено от Кремъл, съобщава Associated Press, като се позовава на изявление на Серхий Колесниченко, офицер по комуникациите в 148-а артилерийска бригада.

Съмнения около спазването на примирието

Според агенцията това поставя под съмнение доколко устойчиво е обявеното прекратяване на бойните действия.

"Прекратяването на огъня не се спазва от руската страна", заявява Колесниченко.

Дроновете остават активни

По думите му артилерийският огън е спрял в сектора, в който действа неговата бригада – в района, където се срещат границите на Донецка, Днепропетровска и Запорожка област. Въпреки това руските сили продължават да използват дронове за удари по украински позиции.

Колесниченко добавя, че украинските сили отговарят с "тишина на тишината и със стрелба на стрелбата".

Кремъл обяви 32-часово примирие

Руският президент Владимир Путин обяви вчера 32-часово великденско примирие, като нареди на руските сили да прекратят военните действия от 16:00 часа местно време, което съвпада с българското, до полунощ утре, пише БТА.