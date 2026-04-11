Путин обяви Великденско прекратяване на огъня

Руският президент Владимир Путин обяви в четвъртък прекратяване на огъня за православния Великден, след като отхвърли подобни предложения на Украйна за примирие.

"Във връзка с наближаващия празник на православния Великден се обявява прекратяване на огъня от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април“, се казва в изявление на Кремъл.

"Изхождаме от това, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация", се казва още в съобщението.

През последните няколко седмици украинският президент Володимир Зеленски призовава за прекратяване на огъня за предстоящия православен Великденски уикенд.

Украинският лидер предложи на Русия великденското примирие и също така се опита да убеди Москва, чрез страните-посредници, да приеме прекратяването на огъня.

По-рано тази седмица Зеленски заяви, че е поискал от Съединените щати да предадат на Москва предложение за примирие през празничния уикенд като първа стъпка.

Всички тези призиви бяха игнорирани от Москва до четвъртък вечерта, когато Кремъл обяви своето "едностранно“ примирие за празниците.

"Украйна многократно е заявявала, че сме готови за огледални стъпки. Предложихме прекратяване на огъня за великденските празници тази година и ще действаме съответно", каза Зеленски в отговор на публикуваното от Москва съобщение.

"Хората се нуждаят от Великден без заплахи и от реално движение към мир, а Русия има шанс да не се върне към удари след Великден", се казва още в съобщението на украинският президент.

Може ли прекратяването на огъня да бъде удължено?

Дипломатическият процес, насочен към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, е в застой от началото на войната с Иран, която според Киев само "укрепва доверието на Русия“.

Според медийни съобщения, пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев е пътувал до САЩ, за да се срещне с представители на администрацията на Тръмп в четвъртък. Разговорите са фокусирани върху потенциални преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, както и върху по-широко икономическо сътрудничество между САЩ и Русия, пише Euronews.

Времето на посещението му не е случайно. Крайният срок на САЩ за това дали Вашингтон ще удължи облекчаването на санкциите върху руския петрол изтича в събота.

Когато САЩ наложиха санкции през октомври 2025 г., Москва се съгласи да се върне към мирните преговори.

В началото на март САЩ облекчиха ограниченията и дадоха зелена светлина за продажбата на вече санкциониран руски петрол до 11 април.

Вашингтон се надяваше да сведе до минимум икономическите последици от войната с Иран, но цените на петрола продължиха да се покачват, което позволи на Русия да реализира милиарди допълнителни печалби според оценките.

Натиск върху Русия

Зеленски настоя за повторно въвеждане на руските петролни санкции след прекратяването на огъня в Иран.

Украинският президент призова за засилен натиск върху Русия да рестартира мирните преговори и най-накрая да се съгласи на тристранна среща на лидерите, за която Киев настоява от месеци.

"Ако Русия избере пътя на деескалация, тогава вярвам, че ще се проведе тристранна среща", на мнение е Зеленски.

Украйнският президент заяви, че април, май и юни са "ключови месеци“, тъй като вярва, че "американците няма да дадат на никого повече време за този диалог“.

"С настъпването на лятото Съединените щати ще се съсредоточат още повече върху вътрешните си процеси – върху изборите. И мисля, че имат един вид вътрешнополитически краен срок – около август", каза Зеленски и призна, че периодът преди това ще бъде "доста труден политически и дипломатически“.

"Може да има натиск върху Украйна“, каза Зеленски, тъй като Киев се надява, че ще има натиск и върху Русия.