Путин: Необходимо е да сведем до минимум последиците от терористичните удари

Запасите от бензин в Русия към момента възлизат на 1,7 млн. тона, което практически съответства на нивото от 2025 г. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на съвещание, посветено на горивния сектор.

Той също така съобщи, че властите съвместно с петролните компании са подготвили допълнителни предложения за осигуряване на вътрешния пазар с горива.

ТАСС обобщава основните изявления на държавния глава.

Последиците от ударите

Последиците от украинските удари по руски граждански и инфраструктурни обекти трябва да бъдат сведени до минимум.

"Бих искал още веднъж да повторя: необходимо е да сведем до минимум последиците от терористичните удари по нашите граждански обекти и по инфраструктурата", заяви Путин.

Работата на рафинериите и запасите от горива

Мощностите на най-големите руски петролни рафинерии се използват на максимален капацитет:

"На максимум се използват мощностите на най-големите нефтопреработвателни заводи, както и потенциалът на средните и малките предприятия. Съкратени са сроковете за текущите ремонти, а планираните са отложени за по-късен период."

Според прогнозите през юли производството на основните видове горива ще надхвърли нивото от юни. Натрупаните по-рано количества горива вече са насочени към вътрешния руски пазар.

Русия е започнала да използва запасите си от горива, но резервите от бензин почти не се различават от тези през същия период на миналата година.

Запасите от бензин възлизат на 1,7 млн. тона:

"Според информацията на Министерството на енергетиката към момента запасите от бензин са 1,7 млн. тона, което практически съответства на нивото за същия период на миналата година. Има лек спад - едва 4%."

Въпреки това проблемите за шофьорите и бизнеса продължават - по бензиностанциите има опашки, а необходимите видове бензин не винаги са налични.

Водещите руски горивни компании, включително частните, са се доказали като надеждни партньори на държавата:

"В настоящата ситуация водещите, включително частните компании, показват, че са надеждни партньори на държавата. Възникващите извънредни задачи се решават ясно, оперативно и професионално в интерес на страната и гражданите."

Мерките за стабилизиране

На съвещанието с участието на ръководителите на водещите енергийни компании ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за гарантиране на непрекъснатите доставки на горива за гражданите, бизнеса, предприятията и социално значимите организации, както и изпълнението на вече приетите решения.

Правителството е създало специален щаб за денонощно наблюдение на ситуацията на вътрешния горивен пазар.

Властите съвместно с петролните компании са подготвили допълнителни предложения за снабдяване на вътрешния пазар с горива.

Според Путин са необходими системни мерки, които да отговарят на мащаба на настоящите предизвикателства пред горивния пазар. Сред тях са увеличаване на предлагането и поддържане на икономически обосновани цени на горивата.

Особено внимание трябва да бъде отделено на снабдяването на предприятията от агропромишления комплекс:

"Разбираме трудностите, с които се сблъскват земеделските производители и фермерите през летния период. Трябва да положим всички усилия, за да се спазват безусловно сезонните графици за доставки на горива за аграрния сектор. От това зависи реколтата."

Възможна забрана за износ на дизелово гориво

Разглежда се възможността за въвеждане на пълна забрана за износа на дизелово гориво.

"В интерес на вътрешните потребители временно беше въведена забрана за износа на бензин и авиационно гориво. Разглежда се и необходимостта от пълна забрана за износа на дизелово гориво", заяви Путин.