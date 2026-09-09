Клубът по падел на Елина Свитолина пострада при руска атака (ВИДЕО)

Тенисистката Елина Свитолина съобщи, че руска атака е засегнала клуба по падел, чийто собственик е тя в Киев.

Украинката отпадна от турнира US Open след загуба от руската тенисистка Анна Калинская в събота - три дни преди спортният обект, който тя откри заедно със сънародника си Сергей Стаховски, да пострада при нападение.

"Към днешна дата 776 украински спортисти и спортни деятели са загинали в резултат на руската агресия. 942 спортни съоръжения в цяла Украйна са повредени или напълно разрушени. Днес моят клуб - SVITO Padel Club - стана едно от тях", написа Свитолина в Instagram.

Комплекс теннисных кортов Svito Padel Club на Подоле в Киеве разрушен после прилета. pic.twitter.com/SDvMFVJDe9 — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) September 8, 2026

"Украинските спортисти и нашето младо поколение нямат възможност да тренират и да се подготвят за международни състезания при равни условия с атлетите от други държави.

С това послание се обръщам към нашите международни партньори и приятели, които ни подкрепят и ни окуражават на международната сцена, с молба за подкрепа и конкретни действия, които биха помогнали за спирането на агресора", се казва още в поста на Свитолина.

При нощната атака, засегнала клуба в киевския район Подил, няма данни за пострадали. Украински медии съобщиха, че през нощта срещу Украйна са били изстреляни 166 дрона и ракети, като системите за противовъздушна отбрана са унищожили 175 въздушни цели. Ударени са били няколко обекта в Киев, а в столицата са регистрирани експлозии и пожари.

Свитолина и Сергий Стаховски са приятели от повече от десетилетие и освен че са основали "SVITO Padel Club“, си сътрудничат в организирането на тенис турнири, носещи имената им, с цел възраждане на състезателния спорт в градове, пострадали от войната, пише The Telegraph.

От началото на инвазията през февруари 2022 г. Киев е подложен на многократни атаки – по повече от 10 пъти на ден като жителите са принудени да търсят убежище както през деня, така и през нощта. Зачестилите нападения оказват влияние върху училищата и всички аспекти на ежедневието.

Свитолина продължава открито да се обявява против войната и отказва да се ръкува със съпернички от Русия или Беларус след мачовете.

Тя откри "SVITO Padel Club“ заедно със Стаховски – тенисист, достигнал до 31-во място в световната ранглиста, преди да се включи във военните действия на фронта през 2022 г. в подкрепа на Украйна, само броени месеци след участието си на Откритото първенство на Австралия.

За украинците наблюдаването на изявите на техните спортисти в чужбина е източник на национална гордост и начин да напомнят на света за страданията у дома. Страната има шест представителки в топ 100 на ранглистата на WTA – в сравнение с едва три британки.