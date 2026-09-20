Моторист пострада при катастрофа на пътя Стара Загора-Казанлък, движението е ограничено

Мъж на 34 години е пострадал и е транспортиран в болница след пътнотранспортно произшествие на главния път Стара Загора - Казанлък, след разклона за село Ягода. Инцидентът е станал около 17:55 ч., а временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация произшествието е между мотоциклет, управляван от 34-годишен мъж, и лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж. Двамата са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни.

Пострадал е мотоциклетистът, който е транспортиран в болница в Стара Загора, където му се оказва медицинска помощ.

Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента. На място незабавно е изпратен полицейски екип на Районното управление в Казанлък. След приключване на огледа движението ще бъде възстановено. По случая е започнато досъдебно производство.