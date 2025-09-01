IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха двама рецидивисти, обрали над 90 000 лв. в Радомир

Крупната кражба е станала преди седмица

01.09.2025 | 13:24 ч. Обновена: 01.09.2025 | 17:47 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията залови двама рецидивисти, които са извършили крупна кражба в Радомир, съобщиха от ОДМВР- Перник. 

Престъплението е извършено на 23 август, когато крадците проникнали в апартамент, собственост на 21-годишен местен жител. 

По негови данни били откраднати златни накити, инвестиционна плочка от платина, 7 ръчни часовника и левове и валута на приблизителна стойност около 90 хиляди лева. 

След проведени множество издирвателни и процесуално- следствени действия са установени двама радомирци на 21 и 43-годишна възраст, които са привлечени като обвиняеми и задържани за до 72 часа с прокурорско постановление. Мъжете са криминално проявени и осъждани за подобни престъпления. 

Откраднатите вещи и пари са намерени и иззети като веществени доказателства по делото. 

