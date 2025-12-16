При операция срещу изпирането на пари: Иззети са над 400 000 евро и ценности

Повече от 400 000 евро и множество ценности са иззети при операция срещу изпирането на пари на Националната следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) под надзора и ръководството на Софийската градска прокуратура (СГП), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Досъдебното производство е образувано на 15 ноември 2024 г., а действията по събиране и проверка на доказателства се извършват от НСлС. Предмет на разследване са обстоятелствата, свързани с дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.

В хода на операцията с предварително разрешение на Софийски градски съд на територията на град София са извършени претърсвания и изземвания от осем апартамента и търговски обекта. Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.

Разследването по случая продължава, допълват от СГП.

На 4 декември Софийският апелативен съд (САС) остави в ареста петима от общо седмината обвиняеми по делото "Исторически парк". Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

С мярка "задържане под стража" са Анатоли Савов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов и Николай Куцаров. Николай Хитов беше освободен под парична гаранция от 20 000 лв. заради влошеното му здравословно състояние. Той е с тежка форма на диабет, като е развил диабетно стъпало и има голяма незарастваща рана на крака.

Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари, пише БТА.