Пуснаха Росен Кръстев-Стъкларя под домашен арест

На обвиняемия ще бъде поставена електронна гривна

23.12.2025 | 19:46 ч. 1
БГНЕС

Апелативният съд във Велико Търново измени мярката за неотклонение на Росен Кръстев, известен с прякора Стъкларя, в “домашен арест“. На обвиняемия ще бъде поставена електронна гривна за проследяване, пише БГНЕС. 

Решението бе взето след близо 7-часово съдебно заседание. Кръстев е един от петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група (ОПГ), действала на територията на Ловеч и София, занимаваща се с палежи, рекет и разпространение на наркотици.

Магистратите разглеждат мярката и на началника на 5-то РПУ в София – Пламен Максимов.

Прокуратурата протестира решението на Окръжния съд в Ловеч, с което той бе пуснат под домашен арест. Предстои да бъдат разгледани мерките и на останалите трима задържани от групата. Очаква се заседанията да продължат до късните часове на нощта.

Стъкларя съд домашен арест електронна гривна
