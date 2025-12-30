IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Убиецът от Суринам се обесил в килията

43-годишният мъж уби 9 души, сред които 5 деца

30.12.2025 | 08:49 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Мъжът, убил девет души, сред които и пет деца, в Суринам през нощта в събота срещу неделя, се е самоубил в затвора, съобщи тази сутрин полицията на южноамериканската държава, цитирана от Франс прес.

"43-годишният мъж, който намушка до смърт девет души, се е обесил в килията си в участъка в Кайзерщрат" в столицата Парамарибо, съобщи полицията.

Убиецът, който е бил прострелян в краката по време на ареста си, е бил прехвърлен снощи от болницата в затвора.

Свързани статии

Мъжът, отнел живота на четири от децата си на възраст от 5 до 15 години и на петима жители на квартал Ришельо в източен Парамарибо, е страдал от психично разстройство, уточни ръководителят на полицията Мелвин Пинас.

Канцеларията на президента на Суринам Симон Херлингс-Симонс изрази съболезнования за "трагичната загуба на човешки животи, включително и този на деца". /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убиец суринам обеси килията
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem