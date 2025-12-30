Убиецът от Суринам се обесил в килията

Мъжът, убил девет души, сред които и пет деца, в Суринам през нощта в събота срещу неделя, се е самоубил в затвора, съобщи тази сутрин полицията на южноамериканската държава, цитирана от Франс прес.

"43-годишният мъж, който намушка до смърт девет души, се е обесил в килията си в участъка в Кайзерщрат" в столицата Парамарибо, съобщи полицията.

Убиецът, който е бил прострелян в краката по време на ареста си, е бил прехвърлен снощи от болницата в затвора.

Мъжът, отнел живота на четири от децата си на възраст от 5 до 15 години и на петима жители на квартал Ришельо в източен Парамарибо, е страдал от психично разстройство, уточни ръководителят на полицията Мелвин Пинас.

Канцеларията на президента на Суринам Симон Херлингс-Симонс изрази съболезнования за "трагичната загуба на човешки животи, включително и този на деца". /БТА