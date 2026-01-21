Биха с колове координатор на "Величие", Ивелин Михайлов с остра реакция

Партия "Величие" изпрати сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев. Днес последва остра реакция в парламента от страна на лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Сигналът до институциите е за нападение, при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността. По време на побоя нападателите са отправили реплики: "Ще те убием", както и намерение за довършване на деянието: "Да го удавим в канала!", а след това заплаха за последващо посегателство: "Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим".

Още вчера стана ясно, че побоят над инж. Жулев е станал докато снима как фекални води изтичат от чаостен имот. Докато правел снимките до него спира лек автомобил, от който излязъл мъж с петметров кол и започнал да го налага. Побоят е извършен от и от още един мъж. Единият от нападателите е пряко засегнат от подадения сигнал до РИОСВ, свързан с отходните води, изтичащи от частния имот.

Ивелин Михайлов, лидер на "Величие" излезе с декларация в парламента и влезе в спор с колегата си Радостин Василев, който получи забележка

Ние от ПГ на „Величие“ за пореден път искаме да изкажем нашето възмущение от подмяната на Конституцията, която е основен закон в Република България и смяната на нейното основно предназначение.

„България е република, в която основната цел е да се осигури на българските граждани един добър, честен и достоен живот. В действителност ние имаме една политическа система, която работи много синхронизирано в съвсем друга посока и тук няма значение дали имаме леви, или десни партии, дали имаме такива, които защитават правата на човека, или които искат да отнемат на хората част от правата“, каза Михайлов, според когото живеем в една тоталитарна държава, в която всеки един човек, който е неудобен, бива мачкан, пребиван и дори убит.

Михайлов разказа повече за случая пред депутатите в Народното събрание.

Последният случай е от вчера и е с един човек, който идва от центъра на Европа, където Бойко Борисов твърди, че са ни завели, изтъкна лидерът на „Величие“. Този човек - Станислав Жулев, работи в швейцарска компания, върнал се е у нас и е решил да живее в малко населено място – Гоце Делчев. Той е и координатор на „Величие“ там, видял е как една тръба излиза в канал, който се ползва от всички в рекичка, пуснал е видео в интернет.

След като отива да провери какво се случва и е нападнат от собствениците на този отходен канал, но е пребит от собствениците на канала, получил е смъртни заплахи за него и семейството му, обясни Ивелин Михайлов. Пострадалият отива в полицията, но тя не реагира. Ще кажете, че Гоце Делчев е община на БСП, аз прегледах резултатите от последните избори - 47% от гласовете са били за ГЕРБ и ДПС, едва 8 са за БСП, твърди той.

По думите на Михайлов, след като се намесват от „Величие“, нападателят е вкарван в полицията, но за да го спасят от народния гняв, а не да бъде задържан.

Лидерът на „Величие“ разказа за заплахи и към други членове на партията, включително за заплахи, отправени към съпругата му.

Михайлов пусна запис от интервю на лидера на МЕЧ Радостин Василев при журналиста Симеон Милков, в който се говори за Киро Брейка. „Виждаме как председателят на парламентарна партия в предаване на живо обявява, че ще бие човек, ще го върже, ще му вземе парите и че го е правил и го прави.

Пуснахме на всички медии, оплакахме се навсякъде – никаква реакция. Не е само той. Той е част от цялата система, в която всички мълчат, а накрая това, което се случва – обикновените хора страдат“, каза още лидерът на „Величие“.

Последва процедура от Радостин Василев, който от трибуната уточни, че „това е метафора“, но Михайлов не разбира от такива неща. „Към твоите хора, които ги бият – ако бяха в МЕЧ, нямаше да ги бият с тръби по главата. Колкото по-бързо избягат от теб и от измамническата ти структура, толкова по-голям шанс имат за оцеляване. За тях говорим явно вече за физическо оцеляване“, заяви той и бе категоричен, че с пуснатите от Михайлов хора, като Киро Брейка и Мицикулин, говорещи срещу МЕЧ, нищо няма да постигне.

Председателят на парламента Рая Назарян наложи забележка на лидера на МЕЧ заради всичко казано дотук, включително и за следните думи, отправени към Михайлов и неговите депутати: „Русата дама е фалшификатор, до нея имаме незаконен депутат. До теб, вдясно, стои на един измамник майка му, в ляво един не говори български. Пред теб един с една и съща вратовръзка идва три месеца. Какво да говорим за теб – ти си пълен смешник.“

Назарян предупреди Радостин Василев, че ако още веднъж го направи, ще трябва да му наложи още по-тежко наказание