Турският тираджия, убил 9-годишно дете на пътя у нас, остава в ареста

По искане на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Окръжният съд във Велико Търново взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо шофьора на турския ТИР Съттан Топкул. Той е обвиняем за тежко пътнотранспортно произшествие, при което загина 9-годишно дете, а други двама пътници са получили телесни повреди, предаде БГНЕС.

Катастрофата е станала на 25 януари 2026 г. на път II-55 (Велико Търново – Гурково), в землището на Мишеморков хан. По данни на прокуратурата 61-годишният турски гражданин, управлявал товарен автомобил влекач „Волво" с прикачено полуремарке с турска регистрация, не е контролирал непрекъснато превозното средство, движил се е с несъобразена с пътните условия скорост, навлязъл е в насрещната лента и е предизвикал сблъсък с лек автомобил "Шкода Октавия".

В лекия автомобил са пътували 43-годишен правоспособен водач и двама пътници. В резултат на удара е загинало 9-годишно дете, а водачът и другият пътник са получили телесни повреди. След инцидента обвиняемият е напуснал местопроизшествието, но по-късно е бил задържан от органите на реда.

Съдът е приел, че е налице обосновано предположение за извършено престъпление, което представлява особено тежък случай, както и реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Определението на Окръжния съд във Велико Търново подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново. Разследването по случая продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура.