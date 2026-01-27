IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Турският тираджия, убил 9-годишно дете на пътя у нас, остава в ареста

След инцидента обвиняемият е напуснал местопроизшествието

27.01.2026 | 20:04 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По искане на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Окръжният съд във Велико Търново взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо шофьора на турския ТИР Съттан Топкул. Той е обвиняем за тежко пътнотранспортно произшествие, при което загина 9-годишно дете, а други двама пътници са получили телесни повреди, предаде БГНЕС.

Катастрофата е станала на 25 януари 2026 г. на път II-55 (Велико Търново – Гурково), в землището на Мишеморков хан. По данни на прокуратурата 61-годишният турски гражданин, управлявал товарен автомобил влекач „Волво" с прикачено полуремарке с турска регистрация, не е контролирал непрекъснато превозното средство, движил се е с несъобразена с пътните условия скорост, навлязъл е в насрещната лента и е предизвикал сблъсък с лек автомобил "Шкода Октавия".

Свързани статии

В лекия автомобил са пътували 43-годишен правоспособен водач и двама пътници. В резултат на удара е загинало 9-годишно дете, а водачът и другият пътник са получили телесни повреди. След инцидента обвиняемият е напуснал местопроизшествието, но по-късно е бил задържан от органите на реда.

Съдът е приел, че е налице обосновано предположение за извършено престъпление, което представлява особено тежък случай, както и реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Определението на Окръжния съд във Велико Търново подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново. Разследването по случая продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тираджия турски тираджия Съттан Топкул арест катастрофа
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem