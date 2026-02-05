Оставиха в ареста Анита Вачева, мъчителката на животни

Районният съд в Свищов наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на обвиняемата за насилие над животни Анита Вачева. Съдът уважи искането на Районна прокуратура-Велико Търново и на самата обвиняема и я остави в ареста.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор по делото Калинка Тодорова съобщи, че жената сама е пожелала да остане задържана. Тодорова допълни, че по време на заседанието прокуратурата е поддържала своето искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение и посочи, че се очаква решението на съда.

Адвокатът на обвиняемата - Мариета Кръстева, каза пред журналисти, че жената е неосъждана, до момента няма други повдигани обвинения, има постоянна работа и адрес и няма нито един довод, който да налага извода, че би могла да извърши друго престъпление. Деятелността е приключила преди повече от три години, оттогава не са извършени никакви деяния, не се е укрила, посочи адвокат Кръстева. Нито би могла да повлияе на разследването, нито на свидетели, които основно са в чужбина – нито знае чужди езици, нито има такава компютърна грамотност, нито пък е била основно действащо лице, коментира адвокатът по адрес на своята доверителка. Адвокат Кръстева добави още, че обвиняемата твърди, че е била принудена да извършва тези действия.

Заседанието на съда продължава с гледане на мярката за неотклонение на втория обвиняем по делото Детелин Аврамов.

Вчера на двамата бяха повдигнати обвинения за това, че са изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет.

Разследването е започнало след сигнал, подаден от природозащитна организация. С постановление на Районната прокуратура във Велико Търново от 5 ноември 2025 г. е образувано досъдебно производство за две престъпления. Първото е за проявена особена жестокост спрямо гръбначни животни, които са умъртвени по особено мъчителен начин, с користна цел, по член 325 Б, ал.3 от НК. Второто престъпление е за създаване, предлагане и продаване на порнографски материали, разпространявани чрез информационни технологии, по чл. 159, ал. 2 от НК, каза пред журналисти вчера прокурорът Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура Велико Търново.

За деянието, за което са привлечени двамата обвиняеми, по закон се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години и глоба от 2000 до 10 000 лева. В случай, че се съберат достатъчно доказателства, че обвиняемите са извършили деянието с користна цел, ще им бъде повдигнато и обвинение, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от три до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева.

С постановление на административен ръководител на Районна Прокуратура-Велико Търново е сформиран екип от двама наблюдаващи прокурори, които да осъществяват ръководството на досъдебното производство, с оглед фактическата и правна сложност на случая.

Разследването продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение-Свищов.