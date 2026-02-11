15-годишен намушка до смърт 12-годишен в Англия

Тийнейджър, осъден за фаталното намушкване на 12-годишно момче през януари миналата година, е написал ужасяваща самопризнателна бележка, която е била открита в спалнята му ден след убийството.

15-годишният младеж, чието име не се съобщава публично заради възрастта му, е получил присъда от минимум 13 години лишаване от свобода за предполагаемо случайното убийство на Лео Рос на 21 януари 2025 г., съобщават BBC, The Guardian, People и Sky News.

Прокурорът Рейчъл Бранд, заяви пред съда във вторник, 10 февруари, че разследващите са открили ръкописната бележка в спалнята на защитения детски дом, в който тийнейджърът е живял по време на убийството.

"Няма да лъжа - ще си призная и ще кажа, че аз го направих. Намушках го, долу вдясно в корема", написало момчето, според бележката, която е била прочетена от прокуратурата в съдебната зала, по информация на The Guardian.

Лео Рос е бил открит намушкан в корема в парк в Хол Грийн, Англия, след като същия ден последно е бил видян да върви към дома си от училище. 15-годишният се е признал за виновен за убийството на по-малкото момче по-рано тази година, съобщи полицията на Уест Мидландс на 29 януари.

Полицията заяви, че тийнейджърът е обикалял около парка в продължение на няколко дни и преди да намушка Лео Рос и да избяга, е нападнал редица хора.

На изслушването за присъдата във вторник прокуратурата разкри, че в дните преди убийството на Лео Рос, той е нападнал няколко възрастни жени и е направил опит да удави 82-годишна жена, съобщава The Telegraph.

Защитникът на тийнейджъра, баристър Алистър Уебстър, каза пред британския съд, че осъденият за убийството има "сериозни проблеми с психичното здраве" и е проявявал "повтарящи се епизоди на самонараняване", наред с други странни поведения преди убийството.

"Майката на Лео и други искат да знаят какво стои зад убийството на Лео. В действителност е невъзможно да се даде логична причина", каза Уебстър пред съда.

Защитникът добави: "Поведението му е било ужасяващ шок за собственото му семейство и на свой ред ги е оставило в мъка. Много животи са били сериозно и тежко засегнати, и разбира се, животът на Лео беше отнет."

Майката на Лео Рос - Рейчъл Фишър - продължи да изразява объркването си около убийството на детето си в емоционално изявление за въздействието върху жертвата, прочетено в съда.

"Всички загубиха най-красивата малка душа - за какво? Никога няма да разберем защо едно толкова невинно момче, просто вървящо към вкъщи от училище, гледащо си работата, беше лишено от живота си без абсолютно никаква причина. Животът му трябваше тепърва да започва, но сега той никога няма да може да има първата си работа, първата си кола, да се ожени или да има свои деца. Никога няма да видя прекрасното си момче да се ожени или да има свое семейство. Загубих всичко, което имах и щях да имам с него", казва опечалената майка.

"Вместо да виждам сина си как живее и се радва на живота си, всичко, което имам, са спомени и снимки и да го виждам в сънищата си", продължи тя. "Част от мен си тръгна в онзи ден и никога няма да си върна тази част."