Полицията: Камерите в салоните в Бургас са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи обектите

Дирекция „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" извършва проверки по получените сигнали във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение, заяви при изслушването си по темата в парламента главен комисар Владимир Димитров, началник на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП.

Той увери, че отделът оказва съдействие на различни структури на МВР и други институции с цел опазване личните данни на българските граждани. За съжаление в киберпространството възможностите за анонимност и компрометиране на различни компютърно-информационни системи от хакери са изключително широки, посочи той. По думите му и в България има видеокамери, достъпни за наблюдение, като материалите от някои се разпространяват в порнографски сайтове неправомерно.

В резултат на нашите действия беше преустановено функционирането на един от интернет сайтовете с подобно съдържание на територията на страната ни, подчерта директорът на „Киберпрестъпност“. В резултат на проверките, които продължаваме, ограничаваме и други интернет ресурси, до които е достъпно подобно съдържание, подчерта главен комисар Димитров. Така че при установяване на данни за престъпления, материалите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура, увери той.

Камерите за видеонаблюдение в козметични салони в Бургас са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи тези обекти, и не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на сключен договор между страните, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на изслушване в парламента.

Той посочи какви действия са предприели структурите на МВР във връзка с публично оповестените случаи на нерегламентирано заснемане в козметичните салони и гинекологичен кабинет.

В отдел "Борба с организираната престъпност"- Бургас е получен сигнал от собственик на козметично студио в града във връзка с изтекли записи от камери за видеонаблюдение, който е препратен по компетентност на Дирекция "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организирана престъпност" (ГДБОП), каза заместник-министърът на вътрешните работи.

В отдела на ГДБОП-Стара Загора е подаден сигнал от 25-годишна българска гражданка с постоянен адрес в Казанлък за това, че е открила в интернет сайт видео с нейна козметична процедура в салон за красота в града, извършена на 16 септември 2023 г., посочи Тодоров. Изготвена е докладна записка с предложение за извършване на проверка за наличието на данни за престъпления от общ характер по чл. 159 от Наказателния кодекс. Гражданката е подала жалба и в Районна прокуратура-Стара Загора, добави той.

В Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП е постъпил и сигнал относно уебсайт, от който на живо се излъчват кадри от детска градина посредством монтирани камери, съобщи Тони Тодоров.

В Областната дирекция (ОД) на МВР в Бургас са образувани две досъдебни производства за това, че в условията на продължавано престъпление неизвестно лице е създало чрез видеозаснемане множество порнографски материали и ги е разпространило като компютърни данни във виртуална среда чрез информационна и съобщителна технология, а именно световната компютърна мрежа и базирани в нея мобилни приложения, като за създаването на порнографски материал е използвано и лице ненавършило осемнадесетгодишна възраст, посочи заместник-министърът.

В СДВР е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159 от Наказателния кодекс, като при проведените съвместни оперативно-издирвателни мероприятия от служители на СДВР и Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП е установено, че чрез уебсайт се разпространяват видеокадри на медицински манипулации, съобщи още Тодоров.

Междунахождението на кабинетите, където се извършват посочените манипулации, е на територията на различни държави, включително и на адрес в София. На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия в условията на неотложност, като в лекарски кабинет, находящ се на ул. „Попова шапка“ 74, е установено наличието на видеокамера, ситуирана в позиция, съответстваща на наличното видеосъдържание, посочи заместник-министърът на вътрешните работи. С мярка задържане до 24 часа е задържано лицето, на чийто мобилен телефон е инсталирано приложението за достъп до посочената камера, допълни той.

На 9 февруари 2026 г. в Първо районно управление на СДВР е постъпило заявление от българска гражданка относно незаконното обработване на лични и чувствителни здравни данни чрез тайно видеозаснемане, без знание и съгласие. Заявлението е присъединено към досъдебното производство, добави заместник-министър Тодоров.