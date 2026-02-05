ИТН за камерите в салони: Трябваше да се случи нещо отвратително, за да се мисли за закони

Депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов коментира пред медии в кулоарите на парламента случаят със стотици жени и момичета у нас, които са били тайно записвани по време на техни интимни процедури в салоните за красота.

Балабанов използва този случай, за да припомни, че преди време от ИТН са настоявали за промени в Изборния кодекс за такъв род престъпления, но хората тогава са останали с впечатлението, че целта е "да се вкарват журналисти в затвора", и оттеглили законопроекта.

"ИТН предложи промени в Наказателния кодекс преди време, но тогава всички скочиха срещу тези промени, които целяха именно превенцията. Ние искахме просто да формулираме няколко реда промени, за да не питат сега жените къде е законът и наказателната процедура. Трябваше сега да се случи нещо толкова отвратително, за да почне да се мисли за законови промени, които ние предлагаме от половин година", обясни Балабанов.

На журналистически въпрос за план-сметката на държавата депутатът заяви, че от ИТН са против приемането на редовен бюджет в навечерието на парламентарните избори, защото партиите започват "наддаване".

"Няма да има редовен бюджет, защото след като една формация крещя, че бюджетът е лош и хората не са доволни, той падна, след което падна и правителството. Сега същите казват, че може да е бил лош, но трябва да се приеме, защото трябва да се постъпи държавнически. Когато се приема бюджетът на държавата на второ четене в ситуация на избори, партиите не мислят за хората, а как да печелят гласове, което е тежък популизъм. Удължителния бюджет ще продължи, а редовният бюджет ще остане за следващото евентуално редовно правителство", разясни народният избраник.