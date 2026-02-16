IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има петима задържани за палежа в дома на кмета на Бистрица

Четирима от тях са с множество криминални прояви

16.02.2026 | 19:06 ч.
Петима мъже са задържани при специализирана полицейска акция по повод подпалването на къщата на кмета на село Бистрица, съобщиха от МВР.

Четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

По оперативен начин е установено, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.

От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.

палеж кмет Бистрица пожар арест
