IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Закопчаха кримка в Бургас, изхвърлил пакети с канабис в Морската градина

Опитал да избегне полицейска проверка

23.02.2026 | 09:22 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Задържан е 33-годишен мъж, изхвърлил пакети с канабис в Морската градина на Бургас при опит да избегне полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Служители на Пето районно управление – Бургас видели на ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" водач на индивидуално електрическо превозно средство, който, щом забелязал полицейския патрул, рязко променил посоката на движение към Морската градина. Служителите последвали водача, който се насочил по алеята, водеща към "Черноморски солници" АД. Преди отбивката на хотел, намиращ се в Морската градина, полицаите видели мъжът да изхвърля черен пакет, след което той завил и спрял пред входа на хотела. При проверката на място е открит още един пакет до задържания. При последващ оглед на района са намерени други пет пакета, всеки съдържащ топчета със зелена тревна маса, идентифицирана като канабис.

Мъжът е криминално проявен. Задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бургас марихуана наркотици мвр
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem