Мъж беше отвлечен във Велико Търново, дължал пари

Той бил качен в кола от автобусна спирка

26.02.2026 | 10:47 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Мъж е бил отвлечен като във филм във Велико Търново. Той е бил качен насила в лек автомобил от автобусна спирка. Сигналът е подаден от жена, която е станала свидетел на случката, съобщиха от полицията.

Установено е, че въпросният автомобил е управляван от 25-годишен мъж от Полски Тръмбеш, а потърпевшият е 29-годишен мъж от Лясковец. 

Той е обяснил, че с 25-годишния мъж отдавна имат неуредени взаимоотношения и след като му дал пари бил свален от автомобила.

Задържан е водачът на колата и по случая се води разследване.

