Младеж на фентанил паниксьоса шофьори до Сточна гара в Пловдив

Младеж, употребил опасната дрога фентанил, паникьоса шофьори при натовареното кръстовище до Сточна гара, съобщи "Марица".

На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как младият пловдивчанин стои в неадекватно състояние и странна поза насред пресечната точка между бул. "Христо Ботев" и бул. "Найчо Цанов".

Гледката провокира стотици коментари в социалните мрежи. Пловдивчани споделят, че често виждат младежи, а и не само, употребили новата опасна дрога, като малко след приемането ѝ придобиват вид на зомбита.

Наскоро в социалните мрежи се появиха подобни пкадри от Кючука.