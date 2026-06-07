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Младеж на фентанил паниксьоса шофьори до Сточна гара в Пловдив

Пловдивчани коментират, че често виждат зомбита по улиците на града

07.06.2026 | 20:02 ч. Обновена: 07.06.2026 | 20:04 ч. 21
Снимка: Марица

Снимка: Марица

Младеж, употребил опасната дрога фентанил, паникьоса шофьори при натовареното кръстовище до Сточна гара, съобщи "Марица". 

На видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как младият пловдивчанин стои в неадекватно състояние и странна поза насред пресечната точка между бул. "Христо Ботев" и бул. "Найчо Цанов". 

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Гледката провокира стотици коментари в социалните мрежи. Пловдивчани споделят, че често виждат младежи, а и не само, употребили новата опасна дрога, като малко след приемането ѝ придобиват вид на зомбита. 

Наскоро в социалните мрежи се появиха подобни пкадри от Кючука. 

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Тагове:

младеж фентанил паникьоса шофьори Сточна гара Пловдив
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