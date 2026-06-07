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Войната по пътищата не стихва: 19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

Той е бил пътник в автомобила

07.06.2026 | 20:40 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Младеж на 19 години загина при катастрофа в района на гоцеделчевското село Борово, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 в 16:36 часа днес. Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово, като по първоначална информация лек автомобил "Рено" се е ударил със задната си част в стълб, след което е излязъл извън пътното платно.

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Загиналият 19-годишен младеж е бил пътник в автомобила, посочиха от полицията в Благоевград. Работата по установяване на причините за тежкия инцидент продължава.

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По-рано днес от ОДМВР в Кюстендил съобщиха, че непълнолетен 17-годишен младеж, жител на Дупница, е загинал при тежка катастрофа в града през изминалата нощ.

Днес след верижна катастрофа между три леки автомобила при Лясковец, мъж и жена са настанени за лечение във великотърновската болница. 

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Тагове:

19-годишен загина тежка катастрофа Благоевградско войната по пътищата
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