Войната по пътищата не стихва: 19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

Младеж на 19 години загина при катастрофа в района на гоцеделчевското село Борово, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 в 16:36 часа днес. Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово, като по първоначална информация лек автомобил "Рено" се е ударил със задната си част в стълб, след което е излязъл извън пътното платно.

Загиналият 19-годишен младеж е бил пътник в автомобила, посочиха от полицията в Благоевград. Работата по установяване на причините за тежкия инцидент продължава.

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