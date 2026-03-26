BGONAIR Live
Спор на пътя в Бургас: Мъж наряза друг шофьор с макетен нож

Нападателят е задържан за 24 часа

26.03.2026 | 13:12 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Скандал на пътя в Бургас приключи с арест и един пострадал в болница. 

Инцидентът е станал на 25 март около 08:30 часа на бул. "Захари Стоянов".

По първоначални данни между мъж от Айтос, който бил зад волана на "Фолксваген Комби", и 46-годишен бургазлия, управлявал товарен "Фолксваген Т5", избухнал лют спор на пътя. Причината била засичане, което за секунди прераснало от размяна на реплики в жестока саморазправа, пишат от "Флагман".

В един момент водачът на лекия автомобил извадил макетен нож и нападнал другия мъж. Нанесени са порезни рани по носа, лявата буза, както и по задната част на главата и тила на жертвата. 

Пострадалият е откаран в Шоковата зала на УМБАЛ Бургас. След медицинска помощ той е освободен за домашно лечение.

Нападателят е задържан за 24 часа. 

По случая е образувано досъдебно производство.

