Ксенофобия, ментални проблеми: Какви са мотивите на жената, която наръга четирима

Психични проблеми и ксенофобия е версията, по която работи СДВР за мотивите на жената, която късно снощи наръга четирима чужденци в центъра на София.

39-годишната жена официално не е освидетелствана като психично болна. По данни на майка ѝ тя и преди е имала пристъпи на агресия, но не е била освидетелствана. Преди година и половина починал баща ѝ. Тогава тя се влошила, но майка ѝ не я завела на лекар. Не се изключва 39-годишната жена да е удряла и майка си, пише “24 часа”.

Начинът на нанасяне на ударите също говори за наличие на ментални проблеми.

Първите двама нападнати от нея са германци и са били атакувани около метростанция "Стадион Васил Левски" около 19:29 часа. Жената избягала, а половин час по-късно наръгала още две чужденки в автобус близо до хотел "Хемус".

Заради това, че нападнатите са чужденци, не се изключва и версията за ксенофобия. Ако се докажат ментални проблеми, жената ще бъде настанена за принудително лечение.