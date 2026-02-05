Абсурд: 7-годишно от Мериленд е ранено след инцидент с пистолет в класната стая

Ученик от втори клас е пострадал, след като случайно се прострелял в класната стая на американско начално училище. Инцидентът предизвика полицейско разследване и доведе до блокиране на училището, докато съучениците му бяха поставени под локдаун.

7-годишното момче е получило огнестрелна рана на ръката, след като донесло оръжие в началното училище Freetown Elementary School в Глен Бърни, щата Мериленд. Непреднамереният изстрел е станал около 8:30 ч. сутринта, съобщават WUSA9, CBS Baltimore, The Baltimore Sun и People.

По това време в класната стая е имало и други деца, но няма други пострадали. Полицията на окръг Ан Арундел съобщи, че детето е държало оръжието, когато то е произвело изстрел.

Полицейският началник Амал Ауад каза, че учителка е реагирала бързо, обезопасила е оръжието и е оказала помощ, докато пристигнат екипите на спешните служби.

"Никой от нас не може да си представи ужаса или страха, които учениците са преживели тук тази сутрин, както и учителката", каза Ауад, цитирана от CBS Baltimore.

Детето е откарано в лечебно заведение с наранявания, които не са животозастрашаващи, според служители на пожарната в окръга.

Разследващите работят по установяването на това как ученикът е получил оръжието. По предварителни данни детективите смятат, че то е било взето от дома на момчето.

Началникът на училищния район Марк Бедел заяви, че по време на инцидента сградата е била поставена под режим на задържане, а учениците са били пуснати по-рано - в 11:15 ч., според медии. Кризисни консултанти ще бъдат на място в сряда и четвъртък, като се очаква занятията да бъдат подновени в четвъртък.

Полицията съобщи, че свидетели се разпитват, докато разследването продължава.