IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Двама убити и петима ранени при престрелка между младежи

Планиран бой прераснал в смъртоносна битка в Северна Каролина

21.04.2026 | 07:25 ч.
Снимка БГНЕС

Двама тийнейджъри бяха убити, а петима ранени след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Капитанът от полицията в Уинстън-Сейлем Кевин Бърнс каза, че двама младежи на 16 и 17 години са издъхнали, след като са били смъртоносно простреляни около 10:00 ч. местно време в парка "Лейнбач" близо до местно училище. Други петима на възраст между 14 и 19 години са били ранени при престрелката, посочи по време на пресконференция полицейският служител, предаде БТА.

Четирима от ранените са момичета, съобщиха властите.

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, а разследването продължава, посочва АП.

Тагове:

САЩ престрелка младежи убити ранени
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem