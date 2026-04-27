IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

На първа инстанция тя е осъдена на пет години затвор

27.04.2026 | 15:13 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева. 

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г. Според обвинението във фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в жилището си, след като не е успял да намери ключовете от апартамента.

На първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор. Днес тя поиска делото пред втората инстанция да бъде отложено, защото нейните защитници Марио Найденов и Ивайло Найденов не могат да присъстват на заседанието.

Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за катастрофата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Делото Симона Радева отложено
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem