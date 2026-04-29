Млад мъж се простреля с ловна пушка в главата в Търново и загина

Млад мъж е загинал след като се е прострелял с ловна пушка в главата в района на квартал "Пишмана" във Велико Търново, пише местното издание "Борба". Инцидентът е станал днес около 15:00 часа, в близост до дома за стари хора "Венета Ботева", където по същото време са се извършвали строителни дейности.

По информация от очевидци, автомобил е спрял внезапно в района. От него е слязъл мъж, който без да дава обяснения за действията си, е произвел изстрел с ловно оръжие. Смъртта е настъпила на място.

Свидетели на случилото се са станали работници от строителния обект, които незабавно са подали сигнал на телефон 112.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Самоличността на загиналия към момента не е официално установена. По случая е започнало разследване, като се изясняват всички обстоятелства около трагедията.

Огледите текат и към момента.