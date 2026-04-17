29-годишна жена е била отвлечена и пребита от бившия си приятел в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Отведена насила и държана заключена

По данни на полицията сигналът е подаден от пострадалата, която разказала, че около 4:00 часа в сряда е била отведена против волята си в дома на 35-годишния си бивш партньор, с когото преди това е живяла на семейни начала. Там жената е била държана заключена, а впоследствие ѝ е нанесен побой.

По-късно същата вечер тя е успяла да избяга от жилището на мъжа и е подала сигнал на телефон 112.

Втори сигнал за насилие в същия ден

За друг случай на домашно насилие в Стара Загора е съобщила и 40-годишна жена. Пред полицейските служители тя заявила, че рано сутринта в дома ѝ е дошъл 24-годишният ѝ син и ѝ е нанесъл побой. По думите ѝ срещу него вече има издадена заповед за незабавна защита.

След незабавни оперативно-издирвателни действия двамата мъже са били установени и задържани за срок до 24 часа. И по двата случая са образувани досъдебни производства.

През март Районният съд в Стара Загора одобри споразумение, с което вкара за 5 месеца зад решетките мъж, нарушил два пъти заповед за защита от домашно насилие, пише БТА.